«Конечно». Хамзат Чимаев ответил, кто может стать его следующим соперником

31-летний новоиспечённый и непобеждённый чемпион UFC в среднем весе чеченец Хамзат Чимаев ответил, кто может стать его следующим соперником в североамериканской лиге.

«Может ли победитель боя Борральо — Имавов стать моим следующим оппонентом? Конечно. Оба парня — сильные и хорошие бойцы. Мне довелось работать с каждым из них, поэтому они знают мой уровень борьбы и насколько я хорош. А я в курсе, насколько хорошие они бойцы», — приводит слова Чимаева портал Bloody Elbow.

Чимаев стал 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом, не имея ни одного поражения на профессиональном уровне.