Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Рамзан Кадыров: с гордостью наблюдал, как Чимаев дю Плесси, словно ребёнка, расшатывал

Рамзан Кадыров: с гордостью наблюдал, как Чимаев дю Плесси, словно ребёнка, расшатывал
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился мыслями насчёт победы 31-летнего непобеждённого чеченца Хамзата Чимаева в бою с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. На кону стоял титул UFC в среднем весе (до 84 кг). Бой состоялся на турнире UFC 319 и завершился в пользу Борза единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

«Хамзат там [в UFC] не так давно, как другие спортсмены, но за короткое время забрал пояс. Мы доказали, что «Ахмат» — сила, что наш клуб на высоком уровне выступает. Этим мы благодарны Хамзату Чимаеву, гвоздю нашему.

Я очень горд и счастлив, что Хамзат доказал: мы не только в АСА боремся, но и на других аренах можем выигрывать пояса и становиться чемпионами.

На 100% был уверен в его победе, никогда не сомневался. До конца бой не смотрел, глаза закрывал — и молился, чтобы у него всё получилось. Когда подняли руки — только тогда молитву остановил. С гордостью наблюдал, как он его как ребёнка расшатывал в Америке», — сказал Кадыров во время общения с прессой.

Материалы по теме
Чимаева можно считать российским чемпионом UFC? Какие есть нюансы
Чимаева можно считать российским чемпионом UFC? Какие есть нюансы
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android