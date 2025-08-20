Рамзан Кадыров: с гордостью наблюдал, как Чимаев дю Плесси, словно ребёнка, расшатывал

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился мыслями насчёт победы 31-летнего непобеждённого чеченца Хамзата Чимаева в бою с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. На кону стоял титул UFC в среднем весе (до 84 кг). Бой состоялся на турнире UFC 319 и завершился в пользу Борза единогласным решением судей.

«Хамзат там [в UFC] не так давно, как другие спортсмены, но за короткое время забрал пояс. Мы доказали, что «Ахмат» — сила, что наш клуб на высоком уровне выступает. Этим мы благодарны Хамзату Чимаеву, гвоздю нашему.

Я очень горд и счастлив, что Хамзат доказал: мы не только в АСА боремся, но и на других аренах можем выигрывать пояса и становиться чемпионами.

На 100% был уверен в его победе, никогда не сомневался. До конца бой не смотрел, глаза закрывал — и молился, чтобы у него всё получилось. Когда подняли руки — только тогда молитву остановил. С гордостью наблюдал, как он его как ребёнка расшатывал в Америке», — сказал Кадыров во время общения с прессой.