Рамзан Кадыров подарил Хамзату Чимаеву автомобиль Maybach за завоевание титула UFC

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подарил 31-летнему непобеждённому соотечественнику Хамзату Чимаеву автомобиль Maybach за победу в бою с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Об этом сообщает РИА Новости.

На кону поединка между Чимаевым и дю Плесси стоял титул UFC в среднем весе (до 84 кг). Бой состоялся на турнире UFC 319 и завершился в пользу Борза единогласным решением судей.

Чимаев стал 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом, не имея ни одного поражения на профессиональном уровне. Для представителя ОАЭ победа над Дрикусом дю Плесси стала 15-й в карьере.