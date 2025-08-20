Скидки
«Нет!» Царукян раскрыл, что запретил делать Чимаеву в бою с дю Плесси

«Нет!» Царукян раскрыл, что запретил делать Чимаеву в бою с дю Плесси
Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян вспомнил, что запретил своему другу, 31-летнему непобеждённому соотечественнику Хамзату Чимаеву работать в бою с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси в стойке. На кону поединка между Чимаевым и дю Плесси стоял титул UFC в среднем весе (до 84 кг). Бой состоялся на турнире UFC 319 и завершился в пользу Борза единогласным решением судей.

«Знаешь, что мне Хамзат сказал после третьего раунда? Когда надо было на четвёртый идти, он говорит: «Брат, теперь можно в стойке подвигаться?» Я говорю: «Нет! Заходи, то же самое делай! 3-0 выигрываешь, зачем тебе придумывать что-то новое?» А он хотел подвигаться в стойке», — сказал Царукян в видео на YouTube-канале журналиста Адама Зубайраева.

