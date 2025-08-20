Джейк Пол проведёт выставочный бой с Джервонтой Дэвисом в ноябре — инсайдер

14-й номер рейтинга WBA в первом тяжёлом весе американец Джейк Пол проведёт выставочный поединок 15 ноября в Атланте против 30-летнего непобеждённого чемпиона мира по версии WBA-super в лёгком весе соотечественника Джервонты Дэвиса. Об этом сообщает журналист авторитетного журнала The Ring Майк Копингер на своей странице в социальной сети Х со ссылкой на источники.

Переговоры о бое Джейка Пола с Энтони Джошуа сорвались из-за проблем с транслятором.

Напомним, Джервонта дебютировал на профессиональном уровне в феврале 2013 года. У американского боксёра 30 побед, из которых 28 были одержаны досрочно, нет ни одного поражения, а один бой был признан ничьей. Имеет прозвище Танк. Дэвис дерётся в правосторонней стойке.