«Когда сломался, он меня вернул в спорт». Чимаев — о поддержке Рамзана Кадырова

«Когда сломался, он меня вернул в спорт». Чимаев — о поддержке Рамзана Кадырова
31-летний новоиспечённый и непобеждённый чемпион UFC в среднем весе чеченец Хамзат Чимаев вспомнил, как глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров убедил его не завершать карьеру в 2021 году, поблагодарив за поддержку.

— Помогла ли тебе поддержка главы региона?
— Помогла, конечно. Как после боя [с Дрикусом] я сказал, что сам в себя не верил, когда сломался, он меня вернул и сказал: «Если ты будешь тренироваться, то станешь чемпионом». И, как Рамзан Ахматович сказал, мы вернулись в спорт. Он вернул меня в спорт, и я стал чемпионом. Благодарю его за этого, — сказал Чимаев во время общения с прессой в аэропорту Грозного.

