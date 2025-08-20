Чемпионка ОИ-2024 по боксу Иман Хелиф приостановила карьеру — бывший менеджер

Чемпионка Олимпийских игр — 2024 по боксу среди женщин в весовой категории до 66 кг алжирка Иман Хелиф приостановила карьеру в боксе на неопределённое время. Об этом сообщил её бывший тренер и менеджер Нассер Йесфах в интервью порталу Nice-Matin.

«Она бросила всё. Иман покинула мир бокса. После Игр она даже не начала заниматься снова», — сказал Йесфах.

Напомним, в финале Олимпиады-2024 Иман победила представительницу Китая Ян Лю. Эта победа стала первой в истории Алжира за всю историю выступлений в женском боксе на Олимпийских играх. Примечательно, что на Играх из-за участия Иман разгорелся скандал. Он случился после того, как боксёрша из Италии Анджела Карини на стадии 1/8 финала отказалась продолжать поединок с Хелиф. Бой закончился через 46 секунд после старта. Карини покинула ринг в слезах.