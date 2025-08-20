Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чемпионка ОИ-2024 по боксу Иман Хелиф приостановила карьеру — бывший менеджер

Чемпионка ОИ-2024 по боксу Иман Хелиф приостановила карьеру — бывший менеджер
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка Олимпийских игр — 2024 по боксу среди женщин в весовой категории до 66 кг алжирка Иман Хелиф приостановила карьеру в боксе на неопределённое время. Об этом сообщил её бывший тренер и менеджер Нассер Йесфах в интервью порталу Nice-Matin.

«Она бросила всё. Иман покинула мир бокса. После Игр она даже не начала заниматься снова», — сказал Йесфах.

Напомним, в финале Олимпиады-2024 Иман победила представительницу Китая Ян Лю. Эта победа стала первой в истории Алжира за всю историю выступлений в женском боксе на Олимпийских играх. Примечательно, что на Играх из-за участия Иман разгорелся скандал. Он случился после того, как боксёрша из Италии Анджела Карини на стадии 1/8 финала отказалась продолжать поединок с Хелиф. Бой закончился через 46 секунд после старта. Карини покинула ринг в слезах.

Материалы по теме
«Это победа для женщин». Скандальную боксёршу Иман Хелиф отстранили от соревнований
«Это победа для женщин». Скандальную боксёршу Иман Хелиф отстранили от соревнований
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android