Александр Волков: почему мало треш-током занимаюсь? Боюсь, что ***** получу

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков поделился своим взглядом на то, почему до сих пор не получил бой за титул чемпиона UFC.

— На самом деле, чтобы всё было красиво, последнее поражение или победу поражением, которое у меня было [в карьере], нужно было бы закрыть ещё одной победой, чтобы подраться за пояс. Но как есть, так есть. Я, к сожалению, не матчмейкер UFC. И если бы был им, то 100% подыгрывал себе. Но не получается, поэтому мы лёгких путей не ищем. На самом деле надо было больше болтать на тему поясов, чемпионских боёв и вызовов, а я, как ты сам сказал, ушёл из медийного поля.

— А почему ты вообще мало выпендриваешься?
— Боюсь, что ***** получу (смеётся), — сказал Волков в интервью на YouTube-канале UFC Eurasia.

