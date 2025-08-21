Скидки
Александр Романов — Олег Попов: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 21 на 22 августа в Холливуде, США, состоится турнир PFL World Tournament 10: Finals. В финале тяжёлого веса в 3:05 мск за титул и денежный приз в $ 500 тыс. сойдутся два топовых атлета — румын Александр Романов и россиянин Олег Попов.

Права на трансляцию финалов Гран-при PFL в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
PFL 2025. PFL World Tournament 10: Finals, Холливуд, США
Александр Романов — Олег Попов
22 августа 2025, пятница. 04:30 МСК
Александр Романов
Не началось
Олег Попов

Для Попова этот финал PFL будет вторым за два года. В 2024-м он сражался в бою за титул и $ 1 млн и уступил соотечественнику Денису Гольцову.

Примечательно, что в финале 2025 года могли встретиться два россиянина — Попов и Валентин Молдавский. Валентин в полуфинале сражался с Романовым и был дисквалифицирован за удар в пах.

