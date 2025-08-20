Скидки
Бокс/ММА Новости

Камару Усман заявил, что не обесценивает поражение, которое ему нанёс Хамзат Чимаев

Камару Усман заявил, что не обесценивает поражение, которое ему нанёс Хамзат Чимаев
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман поделился своим взглядом на поражение, которое ему нанёс 31-летний новоиспечённый и непобеждённый чемпион UFC в среднем весе чеченец Хамзат Чимаев. Их бой состоялся на турнире UFC 294 и завершился победой Борза решением большинства судей.

UFC 2023. UFC 294, Абу-Даби, ОАЭ
Камару Усман - Хамзат Чимаев (W)
21 октября 2023, суббота. 22:20 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
MD
Камару Усман

«Раз и навсегда давайте разберёмся. Фанаты говорят: «О, да. Ты принял бой на коротком уведомлении». И смотрите в тот день я понимал, какой я боец, как подхожу к этому бою, кем являюсь в этой игре и кто такой Хамзат Чимаев. И это всё равно было моё поражение! И это всё равно победа для Чимаева. Это поражение, и я отношусь к этому, как к поражению. У меня только респект за то, как мы подошли к тому поединку», — сказал Усман в видео на YouTube-канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
