«Он однозначно готов к бою со мной». Усик — о 20-летнем непобеждённом боксёре

«Он однозначно готов к бою со мной». Усик — о 20-летнем непобеждённом боксёре
38-летний непобеждённый абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик поделился мыслями о 20-летнем чемпионе по версии WBO Inter-Continental и WBA International в супертяжёлом весе британце Мозесе Итауме, не имеющем поражений.

— Замечательный человек, замечательный бой [Мозеса с Диллианом Уайтом]. Думаю, Итаума — будущее бокса, мне нравится этот парень.

— Готов ли он к бою с тобой в 20 лет?
— Да, да, однозначно, — сказал Усик в интервью на YouTube-канале BoxNation.

Напомним, Итаума начал профессиональную карьеру в январе 2023 года. К настоящему моменту Мозес имеет в своём рекорде 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и ни одного поражения.

Кроме того, в 2024 году Итаума был признан «Проспектом года» по версии авторитетного боксёрского журнала The Ring. Является трёхкратным чемпионом Европы среди молодёжи и юниоров.

