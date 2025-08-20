Скидки
Диллон Дэнис: я бы с лёгкостью засабмитил Чимаева. У него простой стиль

Американский боец смешанных единоборств (ММА) и грэпплер Диллон Дэнис, известный дружбой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, выразил уверенность, что мог бы победить 31-летнего новоиспечённого и непобеждённого чемпиона UFC в среднем весе чеченца Хамзата Чимаева, поймав того на удушающий или болевой приём.

«Я бы с лёгкостью засабмитил Хамзата. У него простой стиль… Дрикус поступил неправильно, но я понимаю, каков был у него план на бой. Дю Плесси пытался держаться рядом с сеткой и старался защищаться. Но его навыки недостаточно хороши, поэтому Дрикус так долго находился в «распятии».

То, что делал Дрикус, когда не пытался подняться, а старался держаться у ограждения и уклоняться от ударов, не утомляло Хамзата. Усман же пытался выйти из позиции и фактически пробовал подраться с ним. Вот почему Хамзат так уставал [во время] всего того боя. Дрикус не сделал ничего, что могло бы его утомить [поэтому и проиграл]», — приводит слова Дэниса портал Sportskeeda.

