Кормье: Хабиб до сих пор не произносит имя Макгрегора. Он его ненавидит

Бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье заявил, что его друг, россиянин Хабиб Нурмагомедов, до сих пор не произносит имя своего бывшего соперника ирландца Конора Макгрегора. Бой между Хабибом и Конором состоялся в октябре 2018 года. Он завершился победой Нурмагомедова болевым приёмом в четвёртом раунде.

«Хабиб до сих пор не произносит имя Конора. Он его ненавидит. Когда они дрались в 2018 году, Конор прошептал Хабибу после третьего раунда: «Это просто бизнес». А Хабиб ответил ему: «Нет, это не так». Затем, когда он вышел к нему за спину и стал душить, Хабиб сказал: «Я надрал тебе *******», — приводит слова Кормье аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.