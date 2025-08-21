Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кормье: Хабиб до сих пор не произносит имя Макгрегора. Он его ненавидит

Кормье: Хабиб до сих пор не произносит имя Макгрегора. Он его ненавидит
Комментарии

Бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье заявил, что его друг, россиянин Хабиб Нурмагомедов, до сих пор не произносит имя своего бывшего соперника ирландца Конора Макгрегора. Бой между Хабибом и Конором состоялся в октябре 2018 года. Он завершился победой Нурмагомедова болевым приёмом в четвёртом раунде.

«Хабиб до сих пор не произносит имя Конора. Он его ненавидит. Когда они дрались в 2018 году, Конор прошептал Хабибу после третьего раунда: «Это просто бизнес». А Хабиб ответил ему: «Нет, это не так». Затем, когда он вышел к нему за спину и стал душить, Хабиб сказал: «Я надрал тебе *******», — приводит слова Кормье аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

Материалы по теме
«Тренируется хорошо кушать». Махачев затроллил Кормье
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android