Рауль Росас-младший проведёт следующий поединок в UFC 13 сентября. Назван соперник

20-летний популярный мексиканский боец UFC, выступающий в легчайшем весе, Рауль Росас-младший проведёт следующий поединок против девятого номера рейтинга UFC в категории до 61 кг американца Роба Фонта 13 сентября на турнире UFC Fight Night 259 в Сан-Антонио (штат Техас, США). Об этом сообщает пресс-служба североамериканской лиги.

Фото: Пресс-служба UFC

Рауль имеет в своём рекорде 11 побед и одно поражение. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств мексиканец дебютировал 26 ноября 2021 года.

Робу 38 лет. В качестве профессионала Фонт дебютировал в декабре 2011 года, а в UFC он пришёл в июле 2014 года. Имеет в своём рекорде 22 победы и восемь поражений.