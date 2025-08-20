Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Рауль Росас-младший проведёт следующий поединок в UFC 13 сентября. Назван соперник

Рауль Росас-младший проведёт следующий поединок в UFC 13 сентября. Назван соперник
Комментарии

20-летний популярный мексиканский боец UFC, выступающий в легчайшем весе, Рауль Росас-младший проведёт следующий поединок против девятого номера рейтинга UFC в категории до 61 кг американца Роба Фонта 13 сентября на турнире UFC Fight Night 259 в Сан-Антонио (штат Техас, США). Об этом сообщает пресс-служба североамериканской лиги.

Фото: Пресс-служба UFC

Рауль имеет в своём рекорде 11 побед и одно поражение. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств мексиканец дебютировал 26 ноября 2021 года.

Робу 38 лет. В качестве профессионала Фонт дебютировал в декабре 2011 года, а в UFC он пришёл в июле 2014 года. Имеет в своём рекорде 22 победы и восемь поражений.

Материалы по теме
Рауль Росас: хочу стать самым молодым чемпионом в истории UFC и уйти на пенсию в 25 лет
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android