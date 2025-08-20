Павлович заявил, что собирается отметить день флага России, выйдя с ним на бой в UFC

Бывший претендент на временный чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович сообщил, что собирается отметить День государственного флага, который назначен на 22 августа, выйдя с триколором на поединок против доминиканца Вальдо Кортес-Акосты. Их бой состоится 23 августа в Шанхае (Китай) на турнире UFC Fight Night 257.

«Конечно, мы привезли с собой российский флаг. Все знали, что у нас будет важный праздник для нашей страны, и для меня как для россиянина это значимый день. Мы росли, зная, что такое Родина, поэтому, конечно, мы будем с флагом», — сказал Павлович на пресс-конференции перед турниром UFC Fight Night 257.