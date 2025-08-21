«Есть мужчины, которые говорят, что сделают, и не делают». Бетербиев — про Бивола

40-летний бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлой весовой категории (до 79,2 кг) россиянин Артур Бетербиев поделился мнением о решении своего экс-соперника, а также чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO и The Ring соотечественника Дмитрия Бивола не проводить с ним незамедлительный третий бой.

«Нет, отказ Бивола от трилогии это не главное разочарование в моей карьере. Ну есть в мире такие мужчины, которые говорят, что что-то сделают, а потом не делают и надеются при этом сохранить своё имя. Я смотрю на это только так. И уж тем более не мне нужно об этом думать, пусть он думает. Что я могу ещё сказать? «Ну, заяц, погоди», — сказал Бетербиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.