PFL Гран-при 2025. Третий финал
01:00 Мск
Главная Бокс/ММА Новости

Бетербиев: мне «можно» проигрывать, я не такой великий боксёр, как Мохаммед Али

Бетербиев: мне «можно» проигрывать, я не такой великий боксёр, как Мохаммед Али
Комментарии

40-летний бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлой весовой категории (до 79,2 кг) россиянин Артур Бетербиев рассказал, как отреагировал на первое поражение в карьере, которое ему нанёс соотечественник Дмитрий Бивол в реванше. Их второй бой прошёл 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился в пользу Дмитрия решением большинства судей.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«Я не такой великий боксёр как, например, Мохаммед Али, а он ведь тоже проигрывал. Я очень далеко от него, поэтому мне, может быть, даже «можно» проигрывать. Ничего страшного», — сказал Бетербиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

