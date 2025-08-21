Бетербиев: мне «можно» проигрывать, я не такой великий боксёр, как Мохаммед Али

40-летний бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлой весовой категории (до 79,2 кг) россиянин Артур Бетербиев рассказал, как отреагировал на первое поражение в карьере, которое ему нанёс соотечественник Дмитрий Бивол в реванше. Их второй бой прошёл 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился в пользу Дмитрия решением большинства судей.

«Я не такой великий боксёр как, например, Мохаммед Али, а он ведь тоже проигрывал. Я очень далеко от него, поэтому мне, может быть, даже «можно» проигрывать. Ничего страшного», — сказал Бетербиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.