Малыхин: если добавить в UFC наших топовых пацанов, в топ-5 только они и будут

Бывший чемпион ONE FC в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин высказался об уровне отечественных смешанных единоборств.

«На спаде ли американские ММА? Просто они без нас соревновались. А когда заходят наши ребята, то всем становится туго. Если добавить наших топовых пацанов со всех лиг, в том числе и АСА, то в топ-5 или топ-10 в UFC только наши будут. Бразильцев рядом не будет. Как сказал один человек: «Они вон там будут лежать». Ни американцев, никого не будет. У нас самая сильная школа по многим видам спорта», – приводит слова Малыхина издание MMA.Metaratings.ru.

