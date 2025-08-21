Скидки
Сергей Павлович дал прогноз на бой Аспиналл — Ган

Сергей Павлович дал прогноз на бой Аспиналл — Ган
Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сергей Павлович высказался о предстоящем поединке за титул между британцем Томом Аспиналлом и французом Сирилем Ганом, который состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Моё мнение, что Аспиналл выиграет», — сказал Павлович на пресс-конференции.

Тому Аспиналлу 32 года. Британец дебютировал в UFC 2020 году. В июне 2025-го стал чемпионом после ухода из спорта американца Джона Джонса. Всего на его счету в организации восемь побед и одно поражение.

Сирилю Гану 35 лет. Француз дебютировал в UFC в 2019 году. Дважды боролся за титул, но уступил камерунцу Фрэнсису Нганну и американцу Джону Джонсу. Всего на его счету в организации 10 побед и два поражения.

Павлович назвал россиянина, способного войти в топ-5 тяжёлого веса UFC
