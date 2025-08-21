Скидки
Промоутер Никиты Цзю назвал сроки следующего боя австралийца

Промоутер Никиты Цзю назвал сроки следующего боя австралийца


Джордж Роуз, промоутер проспекта первого среднего веса (до 69,9 кг) Никиты Цзю (11-0, 9 KO), высказался о сроках следующего боя австралийца.

«Следующий бой Никиты будет назначен на 18 сентября или 11 октября. Сегодня он справился за 40 секунд. Быстро. Если у него не найдут травм, то скоро он вернётся на ринг. В ближайшее время мы примем решение», — сказал Роуз на пресс-конференции.

Никите Цзю 27 лет. Австралиец, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю и брат экс-чемпиона мира Тимофея Цзю, дебютировал как профессиональный боксёр в 2022 году. В своём последнем бою в августе досрочно победил македонца Лулзима Исмаили.


