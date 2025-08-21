Скидки
Нейт Диаз — о Чимаеве: трусливый боец, он боится за свою жизнь

Комментарии

Бывший боец UFC американец Нейт Диаз высказался о новом чемпионе организации в среднем весе (до 84 кг) Хамзате Чимаеве.

«Мне не нравится такой стиль, это скучно. Он должен быть большим и страшным парнем, не так ли? Вспомните, как он держал его [дю Плесси] в боковом захвате. Бил его лёгкими, мягкими ударами и всё такое… Люди этого не понимают, будто это дерётся трусливый боец. Он боится за свою жизнь, он так боится, что кажется, что если он ударит его сильно, этот чувак встанет и разнесёт его», — сказал Диаз на стриме блогера Николаса Де Балинтази, более известного как Sneako.

