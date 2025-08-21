Стерлинг: дю Плесси доминировал, когда был чемпионом, но Чимаев унизил его

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Алджамейн Стерлинг прокомментировал победу Хамзата Чимаева в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, состоявшемся 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

Напомним, Чимаев победил единогласным судейским решением и стал новым чемпионом в среднем весе (до 84 кг).

«Я не думал, что Хамзат унизит такого большого и сильного парня, как дю Плесси. Ведь Дрикус доминировал, когда был чемпионом. Что касается критики [поединка], то да, я понимаю, драка в стойке зрелищнее. Но Дрикус не мог встать с пола, что вы хотите от Хамзата?» — приводит слова Стерлинга издание MMAJunkie.