«Буду играть с ним и финиширую». Байсангур Сусуркаев вызвал на поединок Бо Никала

Непобеждённый боец среднего веса (до 84 кг) UFC Байсангур Сусуркаев заявил о желании сразиться с американцем Бо Никалом.

«Теперь я хочу драться с Бо Никалом. Это будет очень хороший бой для меня. Я не чувствую борцов – они для меня очень лёгкие соперники.

Я финиширую его во втором раунде. В первом я буду играть с ним, как в моём прошлом поединке: буду улыбаться, обрабатывать его корпус и голову, он устанет, и во втором раунде я его финиширую», — приводит слова Сусуркаева пресс-служба UFC.

Байсангуру Сусуркаеву 24 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2019 году. Имеет опыт выступлений в молодёжной лиге ACA Young Eagles. В августе 2025 года победил на турнире Претендентской серии Даны Уайта (DWCS) и через четыре дня впервые подрался в UFC.