Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Гран-при 2025. Третий финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Буду играть с ним и финиширую». Байсангур Сусуркаев вызвал на поединок Бо Никала

«Буду играть с ним и финиширую». Байсангур Сусуркаев вызвал на поединок Бо Никала
Аудио-версия:
Комментарии

Непобеждённый боец среднего веса (до 84 кг) UFC Байсангур Сусуркаев заявил о желании сразиться с американцем Бо Никалом.

«Теперь я хочу драться с Бо Никалом. Это будет очень хороший бой для меня. Я не чувствую борцов – они для меня очень лёгкие соперники.

Я финиширую его во втором раунде. В первом я буду играть с ним, как в моём прошлом поединке: буду улыбаться, обрабатывать его корпус и голову, он устанет, и во втором раунде я его финиширую», — приводит слова Сусуркаева пресс-служба UFC.

Байсангуру Сусуркаеву 24 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2019 году. Имеет опыт выступлений в молодёжной лиге ACA Young Eagles. В августе 2025 года победил на турнире Претендентской серии Даны Уайта (DWCS) и через четыре дня впервые подрался в UFC.

Материалы по теме
Россиянин дал пример всему миру. Но рисковал ли Сусуркаев?
Россиянин дал пример всему миру. Но рисковал ли Сусуркаев?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android