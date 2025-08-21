Павел Фёдоров выступит 27 августа на турнире IBA в Китае

Российский боксёр Павел Фёдоров (3-0, 1 KO) выступит на турнире «IBA.PRO 9 SHAOLIN», который состоится 27 августа в Чжэнчжоу (Китай).

Соперником Фёдорова станет китаец Янг Йонгкиан (17-0, 12 КО). Поединок, рассчитанный на восемь раундов, пройдёт в лимите первого полусреднего веса (до 63,5 кг).

В главном поединке «IBA.РRO 9 SHAOLIN» китаец Ся Линдзе (9-1-2, 2 KO) встретится с румыном Джеймсом Череджи (22-6, 10 КО). Всего же в рамках вечера бокса в Чжэнчжоу пройдут шесть боёв, которые станут матчевой встречей сборной Китая и сборной мира. Шоу будет приурочено к празднованию Международного дня бокса.