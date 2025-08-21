Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Гран-при 2025. Третий финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Валуев: у Бивола есть время на трилогию, у Бетербиева — нет

Валуев: у Бивола есть время на трилогию, у Бетербиева — нет
Комментарии

Бывший чемпион мира россиянин Николай Валуев высказался о потенциальной трилогии между соотечественниками и полутяжеловесами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Будет печально, если третьего боя не будет, но времени ещё прошло не так много, трилогия может завершиться. Все устали ждать, а дело тут ещё и в том, что у Бивола время есть, а вот у Бетербиева нет — возраст неумолим. Естественно, Артур в менее выгодном положении, тем более сейчас ещё и все пояса у Дмитрия», — приводит слова Валуева издание Odds.ru.

Первый поединок Бивола и Бетербиева состоялся в октябре 2024 года и завершился победой последнего большинством судейским голосов. Реванш состоялся в феврале, и на этот раз Бивол победил большинством голосов.

Материалы по теме
Менеджер Бивола сделал заявление о трилогии с Бетербиевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android