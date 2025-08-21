Валуев: у Бивола есть время на трилогию, у Бетербиева — нет

Бывший чемпион мира россиянин Николай Валуев высказался о потенциальной трилогии между соотечественниками и полутяжеловесами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Будет печально, если третьего боя не будет, но времени ещё прошло не так много, трилогия может завершиться. Все устали ждать, а дело тут ещё и в том, что у Бивола время есть, а вот у Бетербиева нет — возраст неумолим. Естественно, Артур в менее выгодном положении, тем более сейчас ещё и все пояса у Дмитрия», — приводит слова Валуева издание Odds.ru.

Первый поединок Бивола и Бетербиева состоялся в октябре 2024 года и завершился победой последнего большинством судейским голосов. Реванш состоялся в феврале, и на этот раз Бивол победил большинством голосов.