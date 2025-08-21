Скидки
PFL Гран-при 2025. Третий финал
Бокс/ММА Новости

Тренер Анкалаева: Чимаев неплохо подрался бы с Перейрой

Сухраб Магомедов, тренер чемпиона UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянина Магомеда Анкалаева, высказался о потенциальном поединке между Хамзатом Чимаевым и Алексом Перейрой.

«Чимаев наверняка боролся с полутяжеловесами, поэтому он говорит о том, что мог бы выступить в полутяжёлом весе. Хамзат говорил о том, что подрался бы с Алексом Перейрой, если бразилец станет чемпионом. Может быть, Чимаев и смог бы подраться с Перейрой. Подраться-то можно со всеми. А победить… Это известно только Всевышнему. А выйти и подраться смог бы, причём неплохо подрался бы Чимаев с Перейрой. Человек с хорошей борцовской базой, который себя хорошо чувствует в борьбе, смог бы хорошо поработать с Перейрой», – приводит слова Магомедова MMA.Metaratings.ru.

