Куинтон Джексон: дю Плесси не должен говорить о реванше с Чимаевым после такого боя

Бывший чемпион UFC американец Куинтон Джексон прокомментировал победу Хамзата Чимаева в поединке с Дрикусом дю Плесси, состоявшемся 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

Напомним, Чимаев победил единогласным судейским решением и стал новым чемпионом в среднем весе (до 84 кг).

«Дю Плесси не должен произносить слоги «ре» и «ванш» в одном предложении после такого боя. При всём к нему уважении. Дрикусу надо переходить в другую весовую категорию. Возможно, в полусредний вес. Потому что он в тупике», — сказал Куинтон Джексон в подкасте JAXXON.

