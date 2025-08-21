Скидки
Ти Джей Диллашоу оценил победу Чимаева над дю Плесси

Двукратный чемпион UFC Ти Джей Диллашоу прокомментировал победу Хамзата Чимаева в поединке с Дрикусом дю Плесси, состоявшемся 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

Напомним, Чимаев победил единогласным судейским решением и стал новым чемпионом в среднем весе (до 84 кг).

«Посмотрите на выносливость Хамзата, удивительная выносливость! Все считали, что Чимаев сможет победить Дрикуса, только финишировав. А он вышел и устроил настоящее шоу. Я был удивлён, насколько эта победа выглядела лёгкой. Хамзат просто повалил его на землю и удержал», — сказал Диллашоу в подкасте JAXXON.

