«Больше никто». Биспинг назвал единственного бойца, способного победить Чимаева

Экс-чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик, британец Майкл Биспинг прокомментировал победу Хамзата Чимаева в поединке с Дрикусом дю Плесси, состоявшемся 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

Напомним, Чимаев победил единогласным судейским решением и стал новым чемпионом в среднем весе (до 84 кг).

«Чемпионство Хамзата — катастрофа для дивизиона. Учитывая то, что я увидел, никто, кроме Ренье де Риддера, не сможет победить Чимаева. Де Риддер — единственный, у кого есть шанс, потому что у него хорошее джиу-джитсу», — заявил Биспинг на своём YouTube-канале.

