Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Гран-при 2025. Третий финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Больше никто». Биспинг назвал единственного бойца, способного победить Чимаева

«Больше никто». Биспинг назвал единственного бойца, способного победить Чимаева
Комментарии

Экс-чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик, британец Майкл Биспинг прокомментировал победу Хамзата Чимаева в поединке с Дрикусом дю Плесси, состоявшемся 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

Напомним, Чимаев победил единогласным судейским решением и стал новым чемпионом в среднем весе (до 84 кг).

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

«Чемпионство Хамзата — катастрофа для дивизиона. Учитывая то, что я увидел, никто, кроме Ренье де Риддера, не сможет победить Чимаева. Де Риддер — единственный, у кого есть шанс, потому что у него хорошее джиу-джитсу», — заявил Биспинг на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
Уиттакер назвал бойца, способного победить Чимаева в среднем весе UFC

Чимаев прибыл в ОАЭ с титулом после победы над дю Плесси

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android