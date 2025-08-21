Скидки
PFL Гран-при 2025. Третий финал
01:00 Мск
Валентин Молдавский дал прогноз на следующий бой Сергея Павловича в UFC

Российский боец Валентин Молдавский высказался о предстоящем поединке в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC между соотечественником Сергеем Павловичем и бразильцем Вальдо Кортес-Акостой, который состоится 23 августа на турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае (Китай).

UFC 2025. UFC Fight Night 257, Шанхай, Китай
Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Вальдо Кортес-Акоста

«От Серёги я жду жёсткого и быстрого поединка. В предыдущем бою он дрался более аккуратно, потому что нужно было закрывать поражения. И поэтому действовал более прагматично. А сейчас, думаю, вернётся к привычной манере, будет рубить на первых секундах. Мне кажется, что будет обострять с самого начала», — сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

