«Хочу стать претендентом». Майкл Пейдж заявил о желании сразиться с Чимаевым

Британский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Майкл Пейдж заявил о желании сразиться с новым чемпионом дивизиона Хамзатом Чимаевым.

«Хамзат опасен абсолютно для всех. Мне нужно проделать большую работу, чтобы подготовить защиту от его тейкдаунов. Если вы выходите на бой с Чимаевым, то должны понимать, что какое-то время пролежите на спине. И я должен быть готов. Я хочу стать претендентом на титул и затем отобрать пояс», — сказал Пейдж в подкасте Ариэля Хельвани.

В своём последнем бою, состоявшемся в августе на UFC 319, Пейдж победил единогласным судейским решением экс-претендента на титул американца Джареда Каннонье.