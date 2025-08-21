Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Гран-при 2025. Третий финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Хочу стать претендентом». Майкл Пейдж заявил о желании сразиться с Чимаевым

«Хочу стать претендентом». Майкл Пейдж заявил о желании сразиться с Чимаевым
Комментарии

Британский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Майкл Пейдж заявил о желании сразиться с новым чемпионом дивизиона Хамзатом Чимаевым.

«Хамзат опасен абсолютно для всех. Мне нужно проделать большую работу, чтобы подготовить защиту от его тейкдаунов. Если вы выходите на бой с Чимаевым, то должны понимать, что какое-то время пролежите на спине. И я должен быть готов. Я хочу стать претендентом на титул и затем отобрать пояс», — сказал Пейдж в подкасте Ариэля Хельвани.

В своём последнем бою, состоявшемся в августе на UFC 319, Пейдж победил единогласным судейским решением экс-претендента на титул американца Джареда Каннонье.

Материалы по теме
Нейт Диаз — о Чимаеве: трусливый боец, он боится за свою жизнь
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android