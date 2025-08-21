Скидки
Бокс/ММА

Известна дата прощального поединка Джона Сины в реслинге

Пресс-служба канала NBC Sports объявила, что 48-летний легендарный американский рестлер, киноактёр, в прошлом рэпер Джон Сина проведёт свой прощальный поединок в промоушене World Wrestling Entertainment (WWE) на шоу Saturday Night’s Main Event в ночь с 13 на 14 декабря 2024 года.

Шоу будет организовано в родном для Сины штате Массачусетсе, предположительно, в районе Бостона. Точное место ещё не названо, как и финальный соперник для 17-кратного мирового чемпиона.

Примечательно. что NBC в своём релизе объявила, что Saturday Night’s Main Event больше не будет транслироваться на их канале и переедет на сервис Peacock.

В своём последнем поединке на шоу Summerslam Сина проиграл неоспоримое чемпионство Коди Роудсу. Титул позже был переименован в мировое чемпионство WWE.

