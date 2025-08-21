Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Иман Хелиф опровергла слухи о приостановке карьеры, сделав заявление

Иман Хелиф опровергла слухи о приостановке карьеры, сделав заявление
Комментарии

Чемпионка Олимпиады в Париже в соревнованиях по боксу алжирка Иман Хелиф опровергла слухи о приостановке спортивной карьеры.

«Во-первых, я бы хотела прояснить для общественности, что новости о моём уходе из бокса не являются правдой и основаны исключительно на заявлениях человека, который никоим образом меня не представляет и который, я считаю, предал доверие и страну.

Я не объявляла об уходе из спорта и по-прежнему предана своей карьере, регулярно тренируюсь и поддерживаю форму, готовясь к предстоящим соревнованиям.

Слухи распространяются лишь для того, чтобы помешать моей спортивной карьере. Я всегда буду предана спорту и своей родине, Алжиру, и эта ложь не помешает мне защищать и чтить цвета моей страны», — написала Хелиф в социальных сетях.

