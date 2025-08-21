Джон Джонс оценил выступление Чимаева в бою с дю Плесси

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой (до 120 кг) и полутяжёлой (до 93 кг) весовой категории американец Джон Джонс поделился мыслями насчёт выступления непобеждённого чеченца Хамзата Чимаева в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, на кону которого стоял титул UFC в среднем весе (до 84 кг). Бой состоялся на турнире UFC 319 и завершился в пользу Борза единогласным решением судей.

«Его контроль был выдающимся, просто блестящее выступление. Я уверен, что он многое извлечёт из этого доминирующего выступления, и в следующий раз мы, вероятно, увидим, как он добивается большего успеха», — написал Джонс на своей странице в социальной сети Х.