PFL Гран-при 2025. Третий финал
01:00 Мск
Джон Джонс оценил выступление Чимаева в бою с дю Плесси

Джон Джонс оценил выступление Чимаева в бою с дю Плесси
38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой (до 120 кг) и полутяжёлой (до 93 кг) весовой категории американец Джон Джонс поделился мыслями насчёт выступления непобеждённого чеченца Хамзата Чимаева в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, на кону которого стоял титул UFC в среднем весе (до 84 кг). Бой состоялся на турнире UFC 319 и завершился в пользу Борза единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

«Его контроль был выдающимся, просто блестящее выступление. Я уверен, что он многое извлечёт из этого доминирующего выступления, и в следующий раз мы, вероятно, увидим, как он добивается большего успеха», — написал Джонс на своей странице в социальной сети Х.

