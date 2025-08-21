Нейт Диаз раскрыл, почему в начале карьеры в UFC не состоялся его бой с Хабибом

Бывший претендент на титул UFC в лёгкой весовой категории американец Нейт Диаз рассказал, почему в начале карьеры в сильнейшей организации мира не состоялся его бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Хабиб отказался от боя со мной. Я находился в недоумении, ведь даже не знал, кто он такой. Мне предложили бой против него, когда тот был новичком в ММА. А у меня к тому моменту уже были бой за пояс и битвы против многих топов. Я возмутился, подумав: «Идите к чёрту! Вы предлагаете мне сделать себе имя, сражаясь с каким-то новичком? Я только что бился с чемпионом, и теперь вы мне предлагаете встретиться с парнем, который находится в конце топа?» — приводит слова Диаза портал Bloody Elbow.