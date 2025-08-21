Де Риддер заявил, что готов подраться с Чимаевым через неделю после боя с Эрнандесом

Бывший двойной чемпион One Championship в среднем и полутяжёлом весе нидерландец Ренье де Риддер выразил готовность провести поединок с непобеждённым 31-летним обладателем титула UFC в категории до 84 кг чеченцем Хамзатом Чимаевым на турнире UFC 321, который состоится 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

«Это уникальный вызов. Мои навыки сильно отличаются от навыков других ребят. Я очень настроен [провести поединок с Чимаевым]. Мы работаем над этим, так что, надеюсь, всё получится.

Готов ли буду подраться на UFC 321? 100%. Никаких сомнений. Отправляйте контракт прямо сейчас», — приводит слова де Риддера портал Bloody Elbow.

Отметим, что за неделю до UFC 321 де Риддер будет драться на турнире UFC Fight Night 262 в Ванкувере (Канада). Его соперником станет шестой номер рейтинга UFC американец Энтони Эрнандес.