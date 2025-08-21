Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Гран-при 2025. Третий финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Хотела бы, чтобы ты отдала золото». Экс-чемпионка мира по боксу обратилась к Иман Хелиф

«Хотела бы, чтобы ты отдала золото». Экс-чемпионка мира по боксу обратилась к Иман Хелиф
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая чемпионка мира в первом полусреднем весе по версии IBO россиянка Светлана Кулакова призвала победительницу Олимпийских игр — 2024 по боксу среди женщин в весовой категории до 66 кг алжирку Иман Хелиф вернуть свою золотую медаль.

«Я бы ещё хотела, чтобы она отдала своё золото, чтобы девчонки, которые стали вторыми, третьими, поднялись на ступеньку выше. Это будет показательный пример», — приводит слова Кулаковой портал News.ru.

Напомним, в финале Олимпиады-2024 Иман победила представительницу Китая Ян Лю. Эта победа стала первой в истории Алжира за всю историю выступлений в женском боксе на Олимпийских играх. Примечательно, что на Играх из-за участия Иман разгорелся скандал. Он случился после того, как боксёрша из Италии Анджела Карини на стадии 1/8 финала отказалась продолжать поединок с Хелиф. Бой закончился через 46 секунд после старта. Карини покинула ринг в слезах.

Материалы по теме
«Это победа для женщин». Скандальную боксёршу Иман Хелиф отстранили от соревнований
«Это победа для женщин». Скандальную боксёршу Иман Хелиф отстранили от соревнований
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android