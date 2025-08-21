«Хотела бы, чтобы ты отдала золото». Экс-чемпионка мира по боксу обратилась к Иман Хелиф

Бывшая чемпионка мира в первом полусреднем весе по версии IBO россиянка Светлана Кулакова призвала победительницу Олимпийских игр — 2024 по боксу среди женщин в весовой категории до 66 кг алжирку Иман Хелиф вернуть свою золотую медаль.

«Я бы ещё хотела, чтобы она отдала своё золото, чтобы девчонки, которые стали вторыми, третьими, поднялись на ступеньку выше. Это будет показательный пример», — приводит слова Кулаковой портал News.ru.

Напомним, в финале Олимпиады-2024 Иман победила представительницу Китая Ян Лю. Эта победа стала первой в истории Алжира за всю историю выступлений в женском боксе на Олимпийских играх. Примечательно, что на Играх из-за участия Иман разгорелся скандал. Он случился после того, как боксёрша из Италии Анджела Карини на стадии 1/8 финала отказалась продолжать поединок с Хелиф. Бой закончился через 46 секунд после старта. Карини покинула ринг в слезах.