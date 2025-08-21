Кормье назвал величайших бойцов в истории UFC, не включив в топ Джонса и Силву

Бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье назвал величайших бойцов в истории UFC в интервью на YouTube-канале Club Shay Shay.

Топ величайших бойцов в истории UFC по версии Кормье.

1. Деметриус Джонсон.

2. Жорж Сен-Пьер.

3. Хабиб Нурмагомедов.

Кормье также отметил, что не включил в свой топ американца Джона Джонса и бразильца Андерсону Силву из-за проваленных тестов на допинг.

Напомним, Даниэлю 46 лет. Он выступал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств с 2009 по 2020 год. Имеет в своём рекорде 22 победы, три поражения, а один бой был признан несостоявшимся.