Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Гран-при 2025. Третий финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кормье назвал величайших бойцов в истории UFC, не включив в топ Джонса и Силву

Кормье назвал величайших бойцов в истории UFC, не включив в топ Джонса и Силву
Комментарии

Бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье назвал величайших бойцов в истории UFC в интервью на YouTube-канале Club Shay Shay.

Топ величайших бойцов в истории UFC по версии Кормье.

1. Деметриус Джонсон.
2. Жорж Сен-Пьер.
3. Хабиб Нурмагомедов.

Кормье также отметил, что не включил в свой топ американца Джона Джонса и бразильца Андерсону Силву из-за проваленных тестов на допинг.

Напомним, Даниэлю 46 лет. Он выступал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств с 2009 по 2020 год. Имеет в своём рекорде 22 победы, три поражения, а один бой был признан несостоявшимся.

Материалы по теме
Кормье: Хабиб до сих пор не произносит имя Макгрегора. Он его ненавидит
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android