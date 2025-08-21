Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Гран-при 2025. Третий финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шон Стрикленд дисквалифицирован на шесть месяцев за драку на турнире Tuff-N-Uff

Шон Стрикленд дисквалифицирован на шесть месяцев за драку на турнире Tuff-N-Uff
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории американец Шон Стрикленд дисквалифицирован Атлетической комиссией штата Невада на шесть месяцев от выступлений по правилам ММА за драку в октагоне на турнире любительской лиги Tuff-N-Uff, которая произошла 29 июня. Об этом сообщает корреспондент издания MMAJunkie Нолан Кинг на своей странице в социальной сети Х.

Однако отмечается, что его отстранение может быть сокращено до 4,5 месяца, если Стрикленд пройдёт курсы по управлению гневом.

Напомним, Стрикленд и его товарищ по команде Крис Кёртис устроили драку сразу после того, как их одноклубник Майлс Хансингер потерпел досрочное поражение удушающим приёмом от Луиса Эрнандеса. Оба бойца накинулись на Эрнандеса, нанеся несколько ударов, после чего их разняли.

Материалы по теме
Фото
Шон Стрикленд и Крис Кёртис устроили драку после поражения их одноклубника
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android