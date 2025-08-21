Шон Стрикленд дисквалифицирован на шесть месяцев за драку на турнире Tuff-N-Uff

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории американец Шон Стрикленд дисквалифицирован Атлетической комиссией штата Невада на шесть месяцев от выступлений по правилам ММА за драку в октагоне на турнире любительской лиги Tuff-N-Uff, которая произошла 29 июня. Об этом сообщает корреспондент издания MMAJunkie Нолан Кинг на своей странице в социальной сети Х.

Однако отмечается, что его отстранение может быть сокращено до 4,5 месяца, если Стрикленд пройдёт курсы по управлению гневом.

Напомним, Стрикленд и его товарищ по команде Крис Кёртис устроили драку сразу после того, как их одноклубник Майлс Хансингер потерпел досрочное поражение удушающим приёмом от Луиса Эрнандеса. Оба бойца накинулись на Эрнандеса, нанеся несколько ударов, после чего их разняли.