«Один из наименее опасных вызовов». Кормье — о потенциальном бое с Броком Леснаром

Бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье поделился мнением насчёт потенциального боя с именитым рестлером, а также экс-обладателем титула UFC в категории до 120 кг соотечественником Броком Леснаром.

«WWE получили Брока. Они вернули его обратно. Бой с ним стал бы для меня золотой жилой. Этот поединок был бы одним из наименее опасных вызовов в моей карьере, правда. Я видел, что с ним сделал Кейн Веласкес. Недавно мы встретились. У него до сих пор виден шрам под глазом, который появился после того, как Кейн нанёс ему удар коленом в лицо в 2010 году», — приводит слова Кормье аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.