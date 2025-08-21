Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Гран-при 2025. Третий финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хамзат Чимаев — первый боец в истории UFC, нанёсший за один бой более 500 точных ударов

Хамзат Чимаев — первый боец в истории UFC, нанёсший за один бой более 500 точных ударов
Комментарии

31-летний новоиспечённый и непобеждённый чемпион UFC в среднем весе чеченец Хамзат Чимаев стал первым бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось за один поединок нанести более 500 точных ударов.

Борз в бою с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси нанёс 529 точных ударов из 567 выброшенных. На кону их поединка стоял пояс UFC в категории до 84 кг. Бой состоялся на турнире UFC 319 и завершился в пользу Борза единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

Ранее рекорд по количеству точных ударов в истории UFC принадлежал американцу Максу Холлоуэю, который установил его в поединке с соотечественником Келвином Каттаром. Тогда Благословенный нанёс 447 точных ударов из 744 выброшенных.

Материалы по теме
Чимаева можно считать российским чемпионом UFC? Какие есть нюансы
Чимаева можно считать российским чемпионом UFC? Какие есть нюансы
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android