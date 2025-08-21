Хамзат Чимаев — первый боец в истории UFC, нанёсший за один бой более 500 точных ударов

31-летний новоиспечённый и непобеждённый чемпион UFC в среднем весе чеченец Хамзат Чимаев стал первым бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось за один поединок нанести более 500 точных ударов.

Борз в бою с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси нанёс 529 точных ударов из 567 выброшенных. На кону их поединка стоял пояс UFC в категории до 84 кг. Бой состоялся на турнире UFC 319 и завершился в пользу Борза единогласным решением судей.

Ранее рекорд по количеству точных ударов в истории UFC принадлежал американцу Максу Холлоуэю, который установил его в поединке с соотечественником Келвином Каттаром. Тогда Благословенный нанёс 447 точных ударов из 744 выброшенных.