Чемпионка ОИ-2024 по боксу Линь Юйтин пройдёт гендерный тест для участия в ЧМ-2025

Цзэн Цзыцзян, являющийся тренером 29-летней чемпионки Олимпийских игр — 2024 по боксу среди женщин в весовой категории до 57 кг Линь Юйтин, сообщил, что его подопечная пройдёт обязательное гендерное тестирование перед чемпионатом мира, который состоится в следующем месяце в Ливерпуле (Англия).

«Они объявили, что все должны подчиниться, поэтому мы тоже подчинимся. Если вы хотите участвовать [в турнире], то должны соблюдать правила соревнований. Раз уж мы участвуем, мы будем следовать их правилам», — приводит слова Цзыцзяна издание AFP.

Напомним, в среду, 20 августа, организация World Boxing заявила, что женщины, желающие принять участие в предстоящем чемпионате мира по боксу, должны будут пройти «обязательное гендерное тестирование» в соответствии с новой политикой, вступившей в силу в тот же день.