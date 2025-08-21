Менеджер Бивола сообщил, когда Дмитрий будет готов провести следующий бой

Вадим Корнилов, являющийся менеджером бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) Дмитрия Бивола, сообщил, когда его подопечный будет готов провести следующий поединок.

«Если всё пройдёт хорошо с реабилитацией, то Дмитрий должен быть готов к бою в первом квартале следующего года», — приводит слова Корнилова портал World Boxing News.

Напомним, в последнем бою, который состоялся 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Дмитрий разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). Таким образом, Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.