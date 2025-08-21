Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Гран-при 2025. Третий финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Менеджер Бивола сообщил, когда Дмитрий будет готов провести следующий бой

Менеджер Бивола сообщил, когда Дмитрий будет готов провести следующий бой
Комментарии

Вадим Корнилов, являющийся менеджером бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) Дмитрия Бивола, сообщил, когда его подопечный будет готов провести следующий поединок.

«Если всё пройдёт хорошо с реабилитацией, то Дмитрий должен быть готов к бою в первом квартале следующего года», — приводит слова Корнилова портал World Boxing News.

Напомним, в последнем бою, который состоялся 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Дмитрий разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). Таким образом, Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.

Материалы по теме
Сравнил Бивола с зайцем и рассказал про условия трилогии. Мощное интервью с Бетербиевым
Эксклюзив
Сравнил Бивола с зайцем и рассказал про условия трилогии. Мощное интервью с Бетербиевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android