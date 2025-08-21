Скидки
PFL Гран-при 2025. Третий финал
Сегодня (0)
В команде Бивола назвали предпочтительных соперников для Дмитрия

Вадим Корнилов, являющийся менеджером бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) Дмитрия Бивола, назвал предпочтительных соперников для своего подопечного для его следующего боя, отметив, что они на данный момент не обсуждают идею организации разминочного поединка.

«Мы открыты к тому, чтобы провести в следующем году бой с Бенавидесом или Бетербиевым. Разминочный поединок [для Дмитрия] не обсуждается. Мы можем начать говорить о нём, если только восстановление Дмитрия пойдёт не по плану.

Я слышал, что уже есть планы, чтобы победители предстоящих боёв [в полутяжёлом весе] встретились друг с другом. И, возможно, победитель проведёт поединок с Дмитрием. И, как мне кажется, это очень верное решение с точки зрения стратегии. Поскольку это привлечёт внимание фанатов ко всем боям», — приводит слова Корнилова портал World Boxing News.

