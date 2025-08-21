Скидки
PFL Гран-при 2025. Третий финал
«Он кричал и был весь в крови». Мартин Баколе — о первом спарринге с Усиком

«Он кричал и был весь в крови». Мартин Баколе — о первом спарринге с Усиком
Комментарии

Действующий чемпион по версиям WBO International и NABF в супертяжёлом весе конголезец Мартин Баколе вспомнил первый спарринг с непобеждённым украинцем Александром Усиком и то, как тот отреагировал на его работу.

«Когда впервые спарринговал с Усиком, я создавал ему проблемы. Он начал кричать, разозлился, выпрыгнул из ринга и наорал на тренера. Усик был весь в крови.

Каждый раз, когда приезжаю к нему, мне дают только два раунда — и эти два раунда превращаются в ад для него. Он это знает. В реальном бою я его легко разнесу — и его команда это понимает, поэтому и молчит», — приводит слова Баколе портал SecondsOut.

«Он однозначно готов к бою со мной». Усик — о 20-летнем непобеждённом боксёре
