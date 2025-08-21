Скидки
01:00 Мск
«Чечня против Дагестана, бомба». Сехудо остался взбудоражен идеей боя Чимаев — Махачев

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо взбудоражен идеей организации боя между чемпионом UFC в среднем весе непобеждённым Хамзатом Чимаевым и Исламом Махачевым, если последний сможет завоевать титул UFC в полусреднем весе.

«Хамзат хотел спуститься в полусредний вес. Он уже говорит, что хочет быть №1 в рейтинге Р4Р. Поэтому возможен его бой с Исламом Махачевым. У нас будет просто бомба в таком случае. Представьте, двое русских из горных регионов, Чечня против Дагестана, и они оба борцы», — сказал Сехудо в видео на YouTube-канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

Материалы по теме
Чимаева можно считать российским чемпионом UFC? Какие есть нюансы
Чимаева можно считать российским чемпионом UFC? Какие есть нюансы
