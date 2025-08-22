Скидки
PFL Гран-при 2025. Третий финал
Бокс/ММА Новости

Макгрегор проведёт следующий бой на голых кулаках, назван оппонент

Макгрегор проведёт следующий бой на голых кулаках, назван оппонент
Глава промоушена BKFC Дэвид Фельдман сообщил, что бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор в данный момент готовится к своему дебютному поединку на голых кулаках, отметив, что его соперником станет победитель боя экс-бойцов UFC — Джереми Стивенса и Майка Перри.

«Сегодня с нами должен был быть мой партнёр, мой друг Конор Макгрегор, но он не смог приехать, поскольку на самом деле очень сосредоточен [на тренировочном процессе]. Это лучший Конор Макгрегор, которого я когда-либо видел. Он усердно тренируется и сфокусирован, поскольку сообщил мне, что победитель в поединке между Джереми Стивенсоном и Майком Перри станет его следующим соперником», — сказал Фельдман во время пресс-конференции в Нью-Джерси.

