Макгрегор проведёт следующий бой на голых кулаках, назван оппонент

Глава промоушена BKFC Дэвид Фельдман сообщил, что бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор в данный момент готовится к своему дебютному поединку на голых кулаках, отметив, что его соперником станет победитель боя экс-бойцов UFC — Джереми Стивенса и Майка Перри.

«Сегодня с нами должен был быть мой партнёр, мой друг Конор Макгрегор, но он не смог приехать, поскольку на самом деле очень сосредоточен [на тренировочном процессе]. Это лучший Конор Макгрегор, которого я когда-либо видел. Он усердно тренируется и сфокусирован, поскольку сообщил мне, что победитель в поединке между Джереми Стивенсоном и Майком Перри станет его следующим соперником», — сказал Фельдман во время пресс-конференции в Нью-Джерси.