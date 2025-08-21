52-летний Ибеабучи: готов побить рекорд Формана. Усик хранит мои пояса в тепле, иду за ним

Бывший обладатель титула WBC International в тяжёлом весе, 52-летний нигериец Айк Ибеабучи (20-0, 15 КО) заявил, что намерен побить рекорд легендарного Джорджа Формана, став самым возрастным чемпионом мира в супертяжёлом весе в истории.

«Приятно наконец-то вернуться на профессиональный ринг. Перерыв в 26 лет — это долгий срок. Я в форме и готов побить рекорд Джорджа Формана. Хочу стать самым возрастным чемпионом мира в супертяжёлом весе. Сейчас я в лучшей форме, чем когда победил Дэвида Туа в 1997 году и нокаутировал Криса Бёрда в 1999 году.

26 лет я тренировался как физически, так и ментально. Мне удалось закончить колледж, получить три высших образования, а сейчас работаю в качестве помощника юриста. Когда разум и тело в гармонии, ты становишься невероятно опасным. Я самый опасный человек в боксе.

Усик хранит мои пояса в тепле, а я иду за ними. Они у него в аренде, он не заплатил! Его не защитят», — приводит слова Ибеабучи портал World Boxing News.

В 1999 году Айка обвинили в изнасиловании и посадили в тюрьму, где он провёл следующие 16 лет. На свободу нигерийский боксёр вышел в декабре 2015 года.