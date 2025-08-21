Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Гран-при 2025. Третий финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

52-летний Ибеабучи: готов побить рекорд Формана. Усик хранит мои пояса в тепле, иду за ним

52-летний Ибеабучи: готов побить рекорд Формана. Усик хранит мои пояса в тепле, иду за ним
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший обладатель титула WBC International в тяжёлом весе, 52-летний нигериец Айк Ибеабучи (20-0, 15 КО) заявил, что намерен побить рекорд легендарного Джорджа Формана, став самым возрастным чемпионом мира в супертяжёлом весе в истории.

«Приятно наконец-то вернуться на профессиональный ринг. Перерыв в 26 лет — это долгий срок. Я в форме и готов побить рекорд Джорджа Формана. Хочу стать самым возрастным чемпионом мира в супертяжёлом весе. Сейчас я в лучшей форме, чем когда победил Дэвида Туа в 1997 году и нокаутировал Криса Бёрда в 1999 году.

26 лет я тренировался как физически, так и ментально. Мне удалось закончить колледж, получить три высших образования, а сейчас работаю в качестве помощника юриста. Когда разум и тело в гармонии, ты становишься невероятно опасным. Я самый опасный человек в боксе.

Усик хранит мои пояса в тепле, а я иду за ними. Они у него в аренде, он не заплатил! Его не защитят», — приводит слова Ибеабучи портал World Boxing News.

В 1999 году Айка обвинили в изнасиловании и посадили в тюрьму, где он провёл следующие 16 лет. На свободу нигерийский боксёр вышел в декабре 2015 года.

Материалы по теме
«Он кричал и был весь в крови». Мартин Баколе — о первом спарринге с Усиком
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android