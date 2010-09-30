Ванес Мартиросян узнал имя своего следующего соперника

Перспективный армянский боксёр младшего среднего веса Ванес Мартиросян (28-0-0, 17 КО), проживающий в США, свой следующий поединок проведёт 4 декабря в Анахайме. Соперником Мартиросяна станет 29-летний американец Павел Волак (27-1-0, 17 КО). Встреча пройдёт в андеркарте поединка между Хулио Сезаром Чавесом-младшим и Альфонсо Гомесом.

Напомним, что свой последний поединок Мартиросян провёл в июне этого года, единогласным решением судей победив Джо Грина. Волак также в июне и также по очкам взял верх над Джеймсом Муром.