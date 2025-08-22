Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

«Курсы по управлению гневом? Скоро и там наведу шороху». Стрикленд — об отстранении

«Курсы по управлению гневом? Скоро и там наведу шороху». Стрикленд — об отстранении
Бывший обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории американец Шон Стрикленд прокомментировал решение Атлетической комиссии штата Невада дисквалифицировать его на шесть месяцев от выступлений по правилам ММА за драку в октагоне на турнире любительской лиги Tuff-N-Uff, которая произошла 29 июня.

«Ну что ж! Хватит тянуть резину — пора закрыть эту тему и вернуться в клетку. Чемпионом не может быть террорист, и, похоже, я единственный, кто способен это исправить. Спасибо комиссии, что поставила всё на свои места… Курсы по управлению гневом? Отлично, скоро и там наведу шороху», — написал Стрикленд на своей странице в социальной сети Х.

