«Курсы по управлению гневом? Скоро и там наведу шороху». Стрикленд — об отстранении

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории американец Шон Стрикленд прокомментировал решение Атлетической комиссии штата Невада дисквалифицировать его на шесть месяцев от выступлений по правилам ММА за драку в октагоне на турнире любительской лиги Tuff-N-Uff, которая произошла 29 июня.

«Ну что ж! Хватит тянуть резину — пора закрыть эту тему и вернуться в клетку. Чемпионом не может быть террорист, и, похоже, я единственный, кто способен это исправить. Спасибо комиссии, что поставила всё на свои места… Курсы по управлению гневом? Отлично, скоро и там наведу шороху», — написал Стрикленд на своей странице в социальной сети Х.